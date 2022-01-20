اليمن.. قتلى في غارة للتحالف العربي استهدفت مبنى الاتصالات بالحديدة

نقل مراسلنا عن مصدر أمني في مدينة الحديدة اليمنية، مساء الخميس، أن عددا من القتلى والجرحى المدنيين سقطوا في غارة استهدفت مبنى الاتصالات بالمدينة.

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كما أكد موقع "المسيرة" التابع لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن إحدى غارات التحاف العربي بقيادة السعودية على الحديدة استهدفت مبنى الاتصالات.

وكان التحالف أعلن عن بدء شن "ضربات جوية دقيقة" لتدمير قدرات جماعة "أنصار الله" الحوثية بالحديدة.

وقال في بيان إن "ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية"، مضيفا أن الحوثيين "استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية".

المصدر: RT