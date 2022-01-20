الإمارات: سنوطد تعاوننا الأمني والاستخباراتي والدفاعي مع إسرائيل بعد الهجوم على أبوظبي

أكد السفير الإماراتي لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن بلاده تعتزم توطيد التعاون الأمني الاستخباراتي مع الولايات المتحدة وإسرائيل إثر الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له أبوظبي.

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وقال العتيبة، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء خلال فعالية للمعهد اليهودي لأبحاث الأمن القومي الأمريكي، إن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل أصدرتا بياني دعم قويين للإمارات على خلفية الهجوم، معربا عن شكره لكلا الطرفين.

وتابع أنه "بالطبع سيكون هناك توطيد للتعاون في المجالين الأمني والاستخباراتي والدفاعي"، مشيرا إلى أن أحداث الاثنين أكدت أن هذا الأمر أولوية لبلاده.

وخلال الفعالية ذاتها قال سفير الإمارات إن الحوثيين استخدموا صواريخ كروز وصواريخ بالستية وطائرات مسيرة في الهجوم على أبوظبي.

والهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي، استهدف مستودع وقود تابعا لشركة "بترول أبوظبي" الوطنية خارج وسط العاصمة الإماراتية، وكذلك منطقة من مطار أبوظبي الدولي لا تزال قيد الإنشاء.

وتبنت حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية الهجوم الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وأشعل حرائق في مستودع الوقود والمطار.

وتشهد العلاقات بين الإمارات وإسرائيل تقربا كبيرا بعد توقيعهما على معاهدة سلام في واشنطن في سبتمبر 2020.

المصدر: وكالات