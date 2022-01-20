تظاهرة في بغداد تطالب بمحاكمة المالكي وترفض التجديد للرئاسات الثلاث (صور)

أفاد مراسل RT في العراق اليوم الخميس، بخروج العشرات من النشطاء المحتجين في تظاهرة بالعاصمة بغداد تطالب بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وترفض التجديد للرئاسات الثلاث.

وذكر مراسلنا، أن العشرات من النشطاء قدموا من بعض المحافظات الجنوبية وتجمعوا في ساحة النسور ببغداد، ورفعوا لافتات تطالب بمحاكمة المالكي وترفض التجديد لرؤوساء الجمهورية برهم صالح والحكومة مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي.

وأضاف، أن المتظاهرين طالبوا بضرورة أن يحاكم المالكي بسبب ما أسموه "جرائمه ضد العراقيين وإهداره المال العام خلال حكومتيه 2006 - 2014".

RT

RT

ومنذ أيام يحشد نشطاء للخروج باحتجاجات ضد "الإطار التنسيقي" الشيعي الذي يضم أطرافا سياسية ومسلحة معترضة على نتائج الانتخابات.

المصدر: RT