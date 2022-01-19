المغرب.. إيداع المتهم بقتل سائحة فرنسية مستشفى الأمراض العقلية

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن القضاء المغربي قرر إيداع المتهم بجريمة قتل سائحة فرنسية جنوب المملكة بمستشفى للأمراض العقلية للخضوع لفحوص طبية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مقرب من التحقيق الذي سيستمر مع وجود "شبهة دافع إرهابي" وراء الجريمة قوله إن قاضي التحقيق بالرباط "قرر مساء الأربعاء إيداع المشتبه به مستشفى الرازي للأمراض العقلية والنفسية بمدينة سلا، بعد التشاور مع الوكيل العام للملك".

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وأوضح أن "التحقيق سيبقى مفتوحا بينما يخضع المشتبه به لفحوص طبية".

وأوقف المتهم في مدينة أكادير القريبة من تيزنيت بعد اعتدائه السبت بسلاح أبيض داخل سوق على سائحة فرنسية تبلغ 79 عاما حتى الموت، قبل أن يحاول قتل مواطنة بلجيكية نقلت إلى المستشفى.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني رجحت إثر القبض عليه "فرضية الاعتداء بغرض السرقة في هذه المرحلة من البحث".

وأشارت إلى أن المشتبه به "سبق إيداعه بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت، لمدة شهر".

لكن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، المتخصصة في قضايا الإرهاب، أوكل التحقيق إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية "لوجود شبهة دافع إرهابي".

وفي باريس، أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب الأربعاء فتح تحقيق في "جريمة قتل على صلة بمشروع إرهابي" بعد مقتل السائحة الفرنسية.

المصدر: "أ ف ب"