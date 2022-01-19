سفير قطر لدى فلسطين يعزّي السنوار

قدم السفير القطري محمد العمادي ونائبه مساء يوم الأربعاء تعازيه وتعازي دولة قطر لرئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، بوالده وشقيقته.

واستقبل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار وعدد من قيادة الحركة السفير القطري محمد العمادي ونائبه اليوم في مكتبه.

وشكر يحيى السنوار السفير على زيارته وتعازيه مثمنا مواقفه النبيلة.

وتوفي صباح الأربعاء 12 يناير والد السنوار، الحاج أبو جميل السنوار.

وجاءت وفاة والد السنوار الذي كان يعاني من مرض السرطان بعد أيام قليلة من وفاة ابنته جميلة السنوار.

المصدر: RT