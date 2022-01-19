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روسيا قلقة إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية في الجولان

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روسيا قلقة إزاء خطط إسرائيل الاستيطانية في الجولان
Legion-Media UPI
نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي
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أعربت روسيا عن قلقها إزاء خطط إسرائيل لبناء وحدات استيطانية جديدة في الجولان السوري المحتل، مؤكدة تمسكها بالسيادة السورية على تلك الأراضي.

وقال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء: "يزداد قلقنا إزاء الخطط المعلنة مؤخرا عن توسيع الاستيطان الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة".

وأضاف أن الحديث يدور ليس فقط عن تقدم الإجراءات للموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في "رامات ترامب" المعلن عنها في 2020، بل وبناء مستوطنتي اسيف ومتار الجديدتين.

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وأكد أن المساعي الإسرائيلية لمضاعفة عدد الإسرائيليين في الجولان تتناقض مع اتفاقية جنيف لعام 1949.

وتابع: "نجدد التأكيد على الموقف الروسي الرافض للاعتراف بالسيادة الإسرائيلي على مرتفعات الجولان، التي هي جزء لا يتجزأ من سوريا".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في ديسمبر الماضي على خطة جديدة "لتطوير" منطقة الجولان، حيث أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن مشروع لبناء مستوطنتين جديدتين وتوسيع البؤر الاستيطانية هناك.

المصدر: تاس

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