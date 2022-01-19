الرئيس الجزائري يعلق الدراسة 10 أيام

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرارا بتعليق دوام المدارس 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاثة اعتبارا من الخميس الموافق للـ20 من يناير.

وترأس الرئيس الجزائري اجتماعا استثنائيا لتقييم الوضع الوبائي في البلاد، وأفادت وسائل إعلام جزائرية بأنه وبعد نقاش معمق حول تطور الوباء والإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها، أكد الجميع أن الوضعية الوبائية تحت السيطرة لحد الآن رغم التفشي السريع للإصابات بكوفيد-19، خاصة في الوسط المدرسي.

وتبعا لذلك تقرر تعليق الدراسة لمدة 10 أيام في الأطوار التعليمية الثلاث ابتداء من الخميس 20 يناير 2022.

أما بخصوص قرار غلق الجامعات، فيعود إلى مسؤولي المؤسسات والمراكز الجامعية، مع مراعاة رزنامة الامتحانات، وإمكانية إعادة برمجتها للطلبة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية