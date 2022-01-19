تحويل وهمي لعملة "البتكوين" يكشف شبكة خطف وانتحال صفة في المغرب

أعلنت "المديرية العامة للأمن الوطني" في المغرب تفكيك شبكة إجرامية إثر عملية اتفاق وهمي لتحويل عملات رقمية "البتكوين"، وضبطت أكثر من 11 مليون درهم (أكثر من مليون دولار).

وحسب بلاغ للمديرية فقد قام المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بتوقيف 7 أشخاص بينهم حارس أمن، وشخص مبحوث عنه، "للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة، بغرض الابتزاز والمشاركة وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.

وأوضح البلاغ أن خمسة من أولئك استدرجوا ضحية كان ينشط في تصريف العملات الأجنبية بطريقة غير مشروعة، بعدما دخلوا معه في اتفاق وهمي لتحويل عملات "بتكوين"، وانتحلوا صفة موظفي شرطة، وأوقفوه بهدف ابتزازه.

وحسب البلاغ، فقد مكنت الأبحاث والتدخلات الأمنية، من ضبط المشتبه فيهم وهم في حالة تلبس بإجراء عملية تفتيش وهمية داخل منزل الضحية في منطقة "دار بوعزة"، في الدار البيضاء، بغرض الاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عمليات تحويل يشتبه في كونها غير مشروعة.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش في القضية خصوصا في منزل الضحية المفترض، "أسفرت عن حجز مبلغ مالي مهم يناهز مليار و148 مليون سنتيم من العملة المحلية، وهو ما يعادل 11 مليونا، و480 ألف درهم، (أكثر من مليون، و238 ألف دولار).

المصدر: "هسبريس"