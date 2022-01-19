هيئة البث الإسرائيلية: وفد إسرائيلي يصل العاصمة السودانية الخرطوم

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم الأربعاء، بأن وفدا إسرائيليا وصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

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פרסום ראשון: משלחת ישראלית נחתה לפני זמן קצר בחרטום בירת סודאן@kaisos1987@ItayBlumental — כאן חדשות (@kann_news) January 19, 2022

وفي وقت سابق، كد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، أن ملف العلاقة مع إسرائيل كان ضروريا لإعادة بلاده إلى المجتمع الدولي.

وكان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان قد أعلنوا ببيان مشترك في أكتوبر 2020 رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

المصدر: "كان" + RT