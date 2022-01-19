السفير القطري محمد العمادي يتنقل بين إسرائيل وغزة لدفع التهدئة وإعمار القطاع
Globallookpress
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كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن السفير القطري محمد العمادي، أجرى مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين، ويتوقع أنه وصل إلى قطاع غزة في وقت متأخر من أمس.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه على جدول أعمال السفير القطري محمد العمادي، دفع التهدئة إلى الأمام، ومناقشة إعادة إعمار قطاع غزة، بما في ذلك تسريع العمل في المشروعات القطرية، وإدخال تسهيلات أخرى للقطاع.
ويفترض أن يلتقي العمادي أثناء وجوده في غزة، رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، ومسؤولين آخرين وفصائل، من أجل مناقشة دفع تهدئة أطول في غزة.
المصدر: "الشرق الأوسط"
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