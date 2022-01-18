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اليمن.. التحالف العربي يشن غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء

أخبار العالم العربي

اليمن.. التحالف العربي يشن غارات جوية عنيفة على مطار صنعاء
AP
الحربي في اليمن
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أفاد مراسلنا بأن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن شن غارات جوية على مطار العاصمة اليمنية صنعاء، حيث تسيطر جماعة "أنصار الله" الحوثية.

وذكر مراسلنا أن انفجارات عنيفة هزت صنعاء أثناء شن مقاتلات التحالف 3 غارات على المطار ومحيطه، مشيرا إلى أن تحليق المقاتلات ما زال مستمرا.

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وفي هذا الصدد، قال التحالف في بيان له إنه شن "ضربات جوية على معاقل ومعسكرات المليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء".

وأضاف أن "عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".



المصدر: RT + "واس"

 



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