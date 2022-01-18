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الإمارات تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي وإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع

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الإمارات تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي وإدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع
Globallookpress
مجلس الأمن الدولي
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دعت الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع وإدانة هجمات جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، وذلك على خلفية استهداف الحوثيين أبو ظبي أمس الإثنين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن أبو ظبي "قدمت رسالة لمملكة النرويج رئيسة مجلس الأمن لشهر يناير، تطلب فيها عقد اجتماع للمجلس حول هجمات الحوثيين الإرهابية على أبو ظبي".

وأضافت أن الرسالة "تدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للمدنيين والأعيان المدنية على الأراضي الإماراتية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى إدانة هجمات الحوثيين بشكل قاطع وبصوت واحد".

وقالت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن "هذا التصعيد غير القانوني والمثير للقلق، هو خطوة أخرى في جهود الحوثيين لنشر الإرهاب والفوضى في منطقتنا، ومحاولة أخرى من قبل الحوثيين، لاستخدام القدرات التي اكتسبوها بشكل غير قانوني، في تحد للعقوبات المفروضة من قبل الأمم المتحدة، لتهديد السلام والأمن".

واستهدف الحوثيون صباح أمس الاثنين منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين وإصابة 6 أشخاص وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.

 

المصدر: "وام" + RT

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