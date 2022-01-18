رئيس الوزراء اليمني يستعرض المستجدات اليمنية مع المبعوث الأمريكي

استعرض رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية في مختلف الجوانب.

وشدد الجانبان خلال اتصال هاتفي، على "أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه التصعيد الخطير للحوثيين، وآخرها استهداف المصالح الحيوية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، ويقوض كل الخطوات الرامية لإحلال السلام في اليمن".

كما تم التطرق إلى "استمرار التصعيد العسكري الحوثي ضد المدنيين والنازحين اليمنيين، وجهود الحكومة للتعامل مع التحديات المختلفة وفي مقدمتها الاقتصادية والإنسانية والدعم الدولي المطلوب في هذا الجانب".



وأكد عبد الملك، أن "تمادي ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن ورائها النظام الإيراني في جرائمها ضد الأعيان المدنية والمدنيين في اليمن ودول الجوار، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الحكومة وتحالف دعم الشرعية لإنهاء هذا الخطر واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي"، لافتا إلى أن "النظام الإيراني لا يرى في اليمن الا منصة استهداف جوي وبري وبحري لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتهديد الملاحة الدولية".



بدوره جدد المبعوث الأمريكي إدانة بلاده للهجوم على مناطق ومنشآت مدنية في الإمارات والسعودية وتصعيدها المستمر في اليمن، مؤكدا أن "هذا التصعيد غير المقبول يقوض فرص السلام والحل السياسي في اليمن".

المصدر: وكالة الأنباء اليمنية