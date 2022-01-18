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تونس تمدد حالة الطوارئ

أخبار العالم العربي

تونس تمدد حالة الطوارئ
Gettyimages.ru
تونس تمدد حالة الطوارئ شهرا
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد حتى الـ18 من فبراير المقبل.

وكانت آخر مرة يمدد فيها سعيد حالة الطوارئ في 23 يوليو الماضي، ولمدة 6 أشهر.

وتخضع تونس لحالة الطوارئ منذ عام 2015، بعد هجوم قتل فيه عدد من أفراد حرس الرئاسة في شارع محمد الخامس بالعاصمة.

ويعني التمديد إعطاء صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية لضبط الأمن العام في البلاد.

المصدر: RT

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