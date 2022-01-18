مصر تعلن عن إصابات بين مواطنيها في هجوم الحوثيين على أبو ظبي

أعلنت وزارة الخارجية المصرية إصابة 2 من المواطنين المصريين، في الحادث الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة أمس.

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وقالت الخارجية المصرية في بيان لها، اطمأن السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية في أبو ظبي، على حالة المواطنين المصريين تلفونيا، وتابع موقف المصابيّن وكما وقف على احتياجاتهما، وذلك في إطار متابعة السفارة لأحوال الجالية المصرية في الإمارات.

وأفاد السفير شريف البديوي- بعد تواصله مع المُصابيّن للاطمئنان على حالتهما الصحية وتقديم المساعدة اللازمة لهما- بأنهما في حالة صحية جيدة، وتلقيا الرعاية الطبية اللازمة، ومن المقرر أن يلتقي بهما غدا الأربعاء 19 يناير.

المصدر: RT