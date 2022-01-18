 
مباشر

مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يعلق على هجوم الحوثيين على أبو ظبي

أخبار العالم العربي

مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يعلق على هجوم الحوثيين على أبو ظبي
AP Bandar Aljaloud
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s73r

دان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا "الوقوف التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".

إقرأ المزيد
بن سلمان وبن زايد يبحثان الهجوم الحوثي على أبو ظبي
بن سلمان وبن زايد يبحثان الهجوم الحوثي على أبو ظبي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد مجلس الوزراء السعودي "إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا استمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف، "بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم".

‌المصدر: "واس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا