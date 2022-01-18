مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان يعلق على هجوم الحوثيين على أبو ظبي
دان مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، "الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا "الوقوف التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها".
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، جدد مجلس الوزراء السعودي "إدانة المملكة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي"، مؤكدا استمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف، "بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم".
#مجلس_الوزراء يؤكد استمرار المملكة من خلال قيادتها لقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن بالتصدي لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية وممارساتها، وما تشكله من تهديد للأمن والسلام بالمنطقة والعالم.— واس الأخبار الملكية (@spagov) January 18, 2022
#واس
المصدر: "واس"
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