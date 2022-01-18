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اتصال بين محمد السادس وبن زايد.. المغرب يدين الهجوم الحوثي على المنشأت المدنية في الإمارات

أخبار العالم العربي

اتصال بين محمد السادس وبن زايد.. المغرب يدين الهجوم الحوثي على المنشأت المدنية في الإمارات
Globallookpress
الملك المغربي محمد السادس
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دان الملك المغربي محمد السادس، "هجوم ميليشيات الحوثي الآثم على المنشآت والمناطق المدنية في دولة الإمارات والذي أسفر عن عدد من القتلى والجرحى".

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وأعرب محمد السادس، خلال اتصاله بولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص تعازيه في ضحايا الاعتداء وتمنياته الشفاء العاجل للجرحى.

وجدد دعم المملكة المغربية الراسخ لجميع الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الهجمات الدنيئة لميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم.

وأكد، وقوف المملكة الدائم إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديمها جميع أشكال الدعم في مواجهة كل ما يهدد أمنها.

من جانبه أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن طشكره وتقديره للمشاعر الأخوية الصادقة التي أبداها جلالته تجاه دولة الإمارات وشعبها".

المصدر: "وام"

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