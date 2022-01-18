مصر.. ضبط 600 غرام من الذهب مهربة تحت ملابس مسافر في مطار القاهرة (صور)

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة لتهريب كمية من الذهب.

وذكر موقع "صدى البلد" أنه وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة إماراتية قادمة من دبي استوقف مأمور الجمرك راكبا أجنبيا من أصل عربي أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وأضاف الموقع أنه تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه أشياء أو بضائع تستحق سداد رسوم أو ضرائب جمركية، فأجاب بالنفي.

وأفاد بأنه تم تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY حيث لاحظ أعوان الجمارك وجود ما يشتبه أن يكون مشغولات داخل حقائب الراكب وتبين وجود 45 قطعة من المشغولات الذهبية بوزن أكثر من 600 غرام وساعتين داخل الحقائب بين طيات ملابسه.

موقع "صدى البلد"

موقع "صدى البلد"

موقع "صدى البلد"

موقع "صدى البلد"

موقع "صدى البلد"

المصدر: موقع "صدى البلد"