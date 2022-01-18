وزير الصحة المصري الأسبق: مبارك تعرض للظلم ولم يكن ينوي توريث الحكم– فيديو

أكد حاتم الجبلي وزير الصحة في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، أن الأخير كان "رجلا وطنيا، ولكنه ظلم إلى حد ما".

وقال: "الرئيس مبارك تعرض للظلم إلى حد ما، وكان رجلا وطنيا، ولم يكن ينوي توريث الحكم وهذا هو اعتقادي الذي أقتنع به، ولكن تم تضخيم الأمر في الإعلام".



وعن فترة حكم "الإخوان"، قال: "كنت يائسا بعد تولي الجماعة للحكم، وكنت مقتنعا بأنهم سيستمرون فيه لـ500 سنة. الشيخ عبد الحليم محمود كان زميلا لوالدي في الوزارة، وكانت الوسطية والاتزان أساس تديننا".

وأضاف: "تربيت في مجتمع متسامح ومدني، لكن الجماعة انقلبت رأسا على عقب في الستينات والسبعينات".



وأكد الجبلي أن "مصر تغيرت للأفضل كثيرا الآن عما كانت عليه بعد أحداث 25 يناير 2011.. وبعد عام 2013، كنا شبه دولة ومقومات الدولة ضاعت، ولكن حاليا الدنيا مستقرة".

المصدر: "القاهرة 24"