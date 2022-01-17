وزير الري المصري الأسبق: من الصعب بدء التفاوض حول سد النهضة في ظروف المنطقة (فيديو)

شدد وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام على أهمية التقارب مع إثيوبيا بشكل أو بآخر في ملف سد النهضة وتوجيه رسائل حول رؤية مصر لتحريك الموقف.

وقال عبر فضائية "الحدث اليوم" مساء الاثنين، إن ضياع الوقت ليس من مصلحة مصر.

وأضاف أن تحرك الموقف قبل احتمال تعلية الممر الأوسط والاستعداد للملء الثالث لسد النهضة يأتي في صالح الحكومة الإثيوبية، وأن أي نزاع بالملف سيشعل المنطقة بالكامل.

وأشار إلى أهمية بدء الحكومة المصرية في توجيه رسائل واضحة إلى الحكومة الإثيوبية والحديث معها حتى تتكون الحكومة السودانية وتعود المفاوضات إلى مسارها الطبيعي بين الدول الثلاث والاتفاق على بعض النقاط الأساسية مع الجانب الإثيوبي، نافيا إمكانية بناء الذات مع اندلاع حروب وصراعات دون أسباب منطقية واضحة.

ولفت إلى صعوبة بدء تفاوض في المنطقة حول "سد النهضة" في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة.

وتابع قائلا: "السودان يعاني من وضع داخلي صعب ولا يمكن أن يشارك في عمل تفاوضي، كما أن الأوضاع الإثيوبية الداخلية ممزقة للغاية، وعشرات الآلاف يعيشون في مجاعات ولا تصل إليهم الإغاثة".

وأعلنت إثيوبيا الخميس اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال شهر فبراير المقبل، تمهيدا للملء الثالث لبحيرة سد النهضة الذي شيدته على نهر النيل الأزرق، وسط خشية مصر والسودان من أن يؤثر ذلك على حصتيهما.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية