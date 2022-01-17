 
مباشر
عاجل
مهدي المشاط: إذا استمر العدوان على اليمن فإن مخاطر حقيقية ستلحق بالاقتصاد والاستثمار بالإمارات

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا

أخبار العالم العربي

الكويت تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6tc

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 5147 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 470478 إصابة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2477، كما تم تسجيل 3203 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 424645، لتكون نسبة حالة الشفاء 90.3%

وذكرت أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة، بلغ 33 حالة.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا