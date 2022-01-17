مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين على خلفية إخلاء منزل بحي الشيخ جراح في القدس

اشتبكت الشرطة الإسرائيلية اليوم الاثنين مع فلسطينيين من مؤيدي مواطن كان يحمل عبوة غاز على سطح منزله مهددا بإحراق نفسه حال تنفيذ أمر إخلاء منزله من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية.

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وقالت الشرطة وبلدية القدس في بيان مشترك، إن مندوبين توجهوا إلى منزل محمود صالحية فجر الاثنين "لتنفيذ أمر إخلاء بعد تخصيص الأرض لبناء مدرسة لصالح سكان حي الشيخ جراح". وبحسب ما ورد كان المفاوضون في منزل صالحية بعد أن بدأ العديد من سكان المنزل "في تحصين أنفسهم بعبوة غاز ومواد أخرى قابلة للاشتعال".

RT

RT

وقال شهود لوكالة "فرانس برس" إن الاشتباكات اندلعت بين قوات الأمن والسكان المحليين بعد وصول الشرطة، لكنها خفت حدتها فيما بعد.

يشار إلى أنه قبل نحو عام أمرت المحكمة المركزية في القدس عائلة صالحية بإخلاء الأرض بحجة إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضم 18 غرفة و6 رياض أطفال، لكن العائلة رفضت هذا القرار.

ومن جهتها انتقدت مستشارة مدينة القدس لورا وارتون، "تصرفات البلدية" قائلة: "كان بإمكانهم (سلطات البلدية) بناء المدارس في نفس الأرض دون نقل العائلات.. هناك الكثير من المساحات" وأضافت: "المحزن أن البلدية نفسها تفعل ذلك، ليس بعض المستوطنين اليمينيين".

المصدر: i24News + RT