أبو ظبي نفت استهدافها جميعا.. عمليات أعلن الحوثيون تنفيذها في "العمق الإماراتي"

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أنها نفذت "عملية نوعية في العمق الإماراتي"، وستبين تفاصيلها لاحقا فيما كانت قد هددت في عام 2019 باستهداف مدينتي أبو ظبي ودبي، وعشرات الأهداف الأخرى.

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وكان الحوثيون قد احتجزوا مطلع الشهر الجاري سفينة الشحن "روابي" التي ترفع علم الإمارات، أثناء إبحارها قبالة السواحل اليمنية.

وصرح يحي سريع المتحدث باسم الحوثيين، بأن السفينة الإماراتية تحمل "معدات عسكرية" وأنها "دخلت المياه اليمنية بدون أي ترخيص"، واتهمها بممارسة "أعمال عدائية".

وفي عام 2019، بعد أيام قليلة من تنفيذها هجمات غير مسبوقة على منشآت لشركة أرامكو بالسعودية، هددت الحركة بشن هجمات على مدن إماراتية بما في ذلك أبو ظبي ودبي، مشيرة إلى قائمة بـ "عشرات الأهداف" في الإمارات.

وقال يحيى سريع المتحدث باسم قوات الحوثيين خلال مؤتمر صحافي في صنعاء حينها: "لدينا عشرات الأهداف في الإمارات منها في أبو ظبي ودبي، وقد تتعرض للاستهداف في لحظة".

وكانت جماعة "أنصار الله" الحوثية قد أعلنت أنها استهدفت في عام 2018 مطار أبو ظبي الدولي بطائرة مسيرة، في حين نفت الإمارات الأمر، مشيرة إلى وقوع حادث تسببت به مركبة للإمدادات.

أما أخطر هجوم مفترض فيعود إلى أواخر عام 2017، حيث أعلن حينها موقع إلكتروني تابع لقناة تلفزيونية للحوثيين عن استهداف مشروع محطة "براكة" للطاقة النووية، في أبو ظبي بصاروخ مجنح، إلا أن وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية نفت بسرعة النبأ، مؤكدة عدم تعرض البلاد لأي هجوم.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات أنها "تكذب مزاعم إطلاق الحوثيين صاروخا تجاه دولة الإمارات"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن "الإمارات تمتلك منظومة دفاع جوي قادرة على التعامل مع أي تهديد من أي نوع ومشروع مفاعل براكة محصن ومنيع تجاه كل الاحتمالات".

المصدر: RT