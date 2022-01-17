مبتكر جزائري يفصل من العمل بعد مراسلة إدارية

ناشد المخترع الجزائري طالبي بلال، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، النظر في مشكلته العالقة منذ طرده من منصبه بشركة "سوناطراك" عام 2018.

وقال المخترع طالبي بلال، في تصريح لـ "الشروق"، إنه صاحب براءة اختراع تمت تسميته "بئر مدين"، مرفق من طرف الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعد دراسة تقنية علمية، واقتصادية للفكرة من طرف اللجنة العلمية المختصة التابعة لها في ديسمبر 2014، حيث تمت مراسلة مديرية البحث والتطوير للمؤسسة الوطنية لـ "سوناطراك" في أكتوبر 2016، ليمنح له منصب دائم في المجال.

وأكد بلال في ذات السياق بداية العراقيل ببقاء ملفه معلقا على مستوى المديرية العامة لـ "سوناطراك"، ليقطع الطريق أمامه من طرف من سماهم بـ "أصحاب المصالح الضيقة"، في الفترة ما بين 2018 إلى 2020، ليطرد من منصبه بعد مراسلتين أودعهما، وتحملان أختام البريد الوارد إلى المديرية المركزية للبحث والتطوير، ذكر فيهما بعض الأمور التي قد تكون أقلقت – بحسبه - إدارة المؤسسة، مؤكدا أن هذه الأخيرة لم تمتثل لأوامر القضاء بإعادة إدماجه في منصبه أو منصب مماثل بصفة دائمة.

ويأمل صاحب الرسالة بإيصال اختراعه للقائمين على الصناعات العسكرية، حرصا منه على المساهمة في تمكين الشركة الوطنية "سوناطراك"، من الابتكار، الذي يخدم – على حد قوله القطاع على عدة مستويات من مرحلة الاستكشاف إلى الإنتاج.

يعتبر الاختراع الذي أطلق عليها تسمية "بئر مدين"، نسبة إلى الرئيس الراحل هواري بومدين، جهازا يحاكي البئر البترولية لحساب الخصائص الفيزيائية "النفاذية والمسامية" للصخرة البترولية، ويعمل تحت ضغط 10 بار، الحاصل على براءة اختراع من "المعهد الجزائري لحماية الملكية الصناعية" في يناير 2013.

المصدر: الشروق أونلاين