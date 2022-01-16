 
مباشر

لبنان.. مكتب عون ينفي تفويضه الجهات المعنية بمداهمة المصارف

أخبار العالم العربي

لبنان.. مكتب عون ينفي تفويضه الجهات المعنية بمداهمة المصارف
twitter.com
الرئيس اللبناني ميشال عون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6mq

نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية ما بثته قناة "الجديد" حول إصدار الرئيس ميشال عون الإذن بمداهمة عدد من المصارف على خلفية تحقيقات في دعاوى قضائية مصرفية.

وأشار المكتب الإعلامي في بيان صدر عنه إلى أن "هذا الخبر مختلق ولا أساس له من الصحة".

وأوضح أن "الاجتماع الذي عقده الرئيس عون مع المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات كان بهدف الاطلاع على ملابسات ما حصل في بعض المصارف".

وتابع: "ننفي ما ذكره الإعلامي جوني منير على شاشة قناة "الجديد" أيضا، عن لقاء عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بعد القرار الذي صدر عن حزب الله وحركة أمل، بالعودة إلى حضور جلسات مجلس الوزراء".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا