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السعودية.. ضبط مواطن هرّب 10 مخالفين

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السعودية.. ضبط مواطن هرّب 10 مخالفين
AP Amr Nabil
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ألقت شرطة منطقة جازان السعودية القبض على مواطن هرّب ونقل في سيارته 10 مخالفين لنظام أمن الحدود.

ووفقا للمتحدث باسم شرطة منطقة جازان، هرب المواطن 10 يمنيين في مركبته، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وأحيلوا لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة بالمنطقة.

وأوضح أن "كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير".

وشدد على أن "هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في جميع مناطق المملكة".

المصدر: "عكاظ"

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