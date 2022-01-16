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العراق.. رئيس هيئة الأوراق المالية يلتمس إعفاءه من منصبه والكاظمي يوافق

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العراق.. رئيس هيئة الأوراق المالية يلتمس إعفاءه من منصبه والكاظمي يوافق
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رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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ورد في وثيقة صادرة عن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص التمس إعفاءه من منصبه.

وحسب الوثيقة التي حصلت عليها RT، فإن الكاظمي وافق على طلب الهيمص بالإعفاء مع إجازة لمدة خمس سنوات.

وكلف الكاظمي حسب الوثيقة حسن حساني نائب رئيس الهيئة بتسيير أمورها ومنحه الصلاحيات الإدارية والمالية.

ويعد الهيمص أول مسؤول تنفيذي يقدم طلب إعفاء من منصبه.

العراق.. رئيس هيئة الأوراق المالية يلتمس إعفاءه من منصبه والكاظمي يوافقكتاب طلب الإعفاء من المنصب

وحسب الهيئة، فإن "الهميص تسلم منصب رئيس هيئة الأوراق المالية في الأيام الأخيرة من عام 2020، حيث ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2021 وبلغ 930 مليار سهم، بارتفاع بلغ 131% مقارنة بالعام الذي سبقه، وبقيمة مالية بلغت 812 مليار دينار عراقي، أي بارتفاع بلغ 146%".

المصدر: RT

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