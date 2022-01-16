الكويت.. الإفراج عن الطيار أحمد عاشور الذي سجن بسبب تغريدة على "تويتر" (فيديو)
أفرجت السلطات الكويتية يوم الأحد عن الكابتن طيار أحمد عاشور بعد إدانته على تغريدات نشرها عبر حسابه على "توتير".
ونشرت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو تظهر لحظة الإفراج عن عاشور وسط ترحيب كبير من ذويه.
وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن الإفراج لم يأت بكتاب عفو أو مرسوم بل جاء بعد انقضاء عقوبة السجن كاملة دون أي وساطات أو تدخلات من النواب أو أي شخصيات كويتية.
وسجن عاشور بعد تغريدة انتقد فيها عملية "عاصفة الحزم" التي أطلقتها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.
فيديو| لحظة الافراج عن الكابتن أحمد عاشور المحبوس بسبب تغريدات pic.twitter.com/QIuL5N41OS— خبر عاجل (@Breakingkw) January 16, 2022
الإفراج عن أحمد عاشور— مباشر نيوز (@mobashernewss) January 16, 2022
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المصدر: وسائل إعلام كويتية
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