 
مباشر

الكويت.. الإفراج عن الطيار أحمد عاشور الذي سجن بسبب تغريدة على "تويتر" (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكويت.. الإفراج عن الطيار أحمد عاشور الذي سجن بسبب تغريدة على
Gettyimages.ru
الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6kb

أفرجت السلطات الكويتية يوم الأحد عن الكابتن طيار أحمد عاشور بعد إدانته على تغريدات نشرها عبر حسابه على "توتير".

ونشرت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو تظهر لحظة الإفراج عن عاشور وسط ترحيب كبير من ذويه.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن الإفراج لم يأت بكتاب عفو أو مرسوم بل جاء بعد انقضاء عقوبة السجن كاملة دون أي وساطات أو تدخلات من النواب أو أي شخصيات كويتية.

وسجن عاشور بعد تغريدة انتقد فيها عملية "عاصفة الحزم" التي أطلقتها السعودية ضد الحوثيين في اليمن.

المصدر: وسائل إعلام كويتية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا