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الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف لفئة من الطلاب

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الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف لفئة من الطلاب
AP Darko Vojinovic
الرئيس السوري، بشار الأسد
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وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، برفع الإعانة الدراسية الخارجية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا، لفئة من الطلاب.

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وأفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن "الرئيس الأسد وجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا، وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات، ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء وفي كافة المراحل الدراسية".

المصدر: "الوطن"

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