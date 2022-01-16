الرئيس الأسد يوجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف لفئة من الطلاب

وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، برفع الإعانة الدراسية الخارجية ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقا، لفئة من الطلاب.

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وأفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن "الرئيس الأسد وجه برفع الإعانة الدراسية الخارجية 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا، وذلك للطلاب من أبناء الشهداء وجرحى العجز الكلي والمفقودين الذين مضى على فقدانهم 4 سنوات، ممن يدرسون خارج مدارس أبناء وبنات الشهداء وفي كافة المراحل الدراسية".

المصدر: "الوطن"