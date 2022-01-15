مصر.. رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يوضح مدى مأمونية عقار "السوفالدي"

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر حسام حسني إن بلاده لديها بروتكول علاج واضح لمصابي كورونا، وأن عقار "السوفالدي" لم يدرج في بروتوكول العلاج منذ بداية الجائحة.

وأضاف حسني: "معظم الأبحاث أكدت أن عقار السوفالدي لم يعط أي نتائج إيجابية مع حالات الإصابة المتوسطة والشديدة بكورونا"، لافتا إلى أن "حالة الإصابة البسيطة بالفيروس لا تحتاج في الأساس لأي أدوية سوى المسكنات وخافض الحرارة".

وتابع: "لم أستخدم السوفالدي في علاج أي مريض منذ بداية الجائحة في 2020 وحتى الآن".

وعن خطورة استخدام عقار "السوفالدي" وهل يمكن أن يسبب الوفاة لحالات الإصابة بكورونا، قال: "السوفالدي لا يؤدي للوفاة ولكن لا يحسن الحالة الصحية للمريض"، مشيرا إلى أن "التدخل المبكر في علاج كورونا هو مفتاح النجاح ويمثل نسبة عالية جدا من الشفاء في حين يؤدي التأخر في علاج الأعراض لتلف الرئتين".

المصدر: "القاهرة 24"