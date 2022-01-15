مصر.. استقبال جثمان سفير مصر لدى روما

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري ومساعدو وقيادات الوزارة اليوم جثمان السفير المصري لدى إيطاليا علاء رشدي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ على "تويتر": "وزير الخارجية سامح شكري ومساعدو وقيادات الوزارة، استقبلوا جثمان سفير القاهرة لدى روما علاء رشدي، وتقدموا باحر التعازي لأسرة الفقيد".

وزير الخارجية سامح شكري ومساعدو الوزير وقيادات الوزارة يستقبلون الآن بمطار القاهرة جثمان المرحوم السفير علاء رشدي، سفير مصر لدى روما، ويقدمون أحرّ التعازي لأسرة الفقيد… إنّا لله وإنّا إليه راجعون. — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) January 15, 2022

ونعت وزارة الخارجية المصرية السفير علاء رشدي الذي وافته المنية صباح أمس الجمعة، مؤكدة أنه "كان مثالا يحتذى به في دماثة الخلق ويحظى بمحبة الجميع".

وقالت: "تنعى وزارة الخارجية، ببالغ الحزن وعميق الأسى، السفير علاء رشدي، سفير مصر لدى روما، الذي وافته المنية، وإذ يتقدم سامح شكري وزير الخارجية وجميع أعضاء الوزارة بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد ولجميع زملائه وأصدقائه، يدعون المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان".

وتابعت: "كان المرحوم مثالا يحتذى به في دماثة الخلق، ويحظى بمحبة الجميع، كما كان نموذجا للإخلاص المهني وقدوة في العمل الدؤوب الجاد طوال مسيرة عمله المتميزة بديوان وزارة الخارجية وبعثاتنا بالخارج".

المصدر: "اليوم السابع"