وسائل إعلام إسرائيلية: رصد طائرة حفتر في مطار بن غوريون (خريطة لمسار الطائرة)

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرة خاصة تابعة لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر حطت في الدولة العبرية لعدة ساعات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية كشفهم أمس أن طائرة حفتر هبطت في مطار بن غوريون الدولي ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

وأشار مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرة من طراز "داسو فالكون 900" في طريقها من ليبيا إلى إسرائيل حطت لفترة وجيزة في قبرص.

A plane belonging to the retired #Libyan Khalifa Haftar landed yesterday at the Israeli "Ben Gurion" airport coming from Libya after a quick stop in Cyprus, and two hours later the plane left "Ben Gurion". pic.twitter.com/DXOlWtpIH3 — NEWS ABOUT IRAN/MIDDLE EAST/AFRICA/AROUND 🌍 (@IranDrones) January 14, 2022

ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية ادعت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي بمسؤولين إسرائيليين منهم رئيس الجهاز الاستخباراتي "الموساد" دافيد برنيعا، لمناقشة تطبيع العلاقات وتطوير التعاون الأمني بين الدولتين.

ونفى مكتب الدبيبة صحة هذه المزاعم الإعلامية.

المصدر: "مكان" + مراقبون في "تويتر"