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وسائل إعلام إسرائيلية: رصد طائرة حفتر في مطار بن غوريون (خريطة لمسار الطائرة)

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وسائل إعلام إسرائيلية: رصد طائرة حفتر في مطار بن غوريون (خريطة لمسار الطائرة)
AP Thanassis Stavrakis
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن طائرة خاصة تابعة لقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر حطت في الدولة العبرية لعدة ساعات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" عن متابعين لحركة الملاحة الجوية الدولية كشفهم أمس أن طائرة حفتر هبطت في مطار بن غوريون الدولي ثم أقلعت منه بعد ساعتين.

وأشار مراقبون في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطائرة من طراز "داسو فالكون 900" في طريقها من ليبيا إلى إسرائيل حطت لفترة وجيزة في قبرص.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير إعلامية ادعت أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اجتمع في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي بمسؤولين إسرائيليين منهم رئيس الجهاز الاستخباراتي "الموساد" دافيد برنيعا، لمناقشة تطبيع العلاقات وتطوير التعاون الأمني بين الدولتين.

ونفى مكتب الدبيبة صحة هذه المزاعم الإعلامية.

المصدر: "مكان" + مراقبون في "تويتر"

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