السعودية.. انتشال غريق وإنقاذ آخرين في وادي لجب

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الريث شرق منطقة جازان السعودية غريقا وأنقذت آخرين من حوض مائي في وادي لجب سقطوا فيه أثناء تنزههم.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، أن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة غريق، فيما تم إنقاذ آخرين بعد سقوطهم في تجمع للمياه بوادي لجب أثناء قيامهم بالنزهة في الوادي".

ودعت المديرية المواطنين المتنزهين إلى "الحرص على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه".

انتشل مدني #الريث جثة غريق، وتم إنقاذ آخرين سقطوا في تجمع مياه في وادي لجب أثناء تنزههم. pic.twitter.com/PI3JUU4MM6 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 14, 2022

المصدر: "عكاظ"