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السعودية.. انتشال غريق وإنقاذ آخرين في وادي لجب

أخبار العالم العربي

السعودية.. انتشال غريق وإنقاذ آخرين في وادي لجب
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الدفاع المدني السعودي ينفذ عمليات انقاذ
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انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة الريث شرق منطقة جازان السعودية غريقا وأنقذت آخرين من حوض مائي في وادي لجب سقطوا فيه أثناء تنزههم.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني على "تويتر"، أن "فرق الدفاع المدني انتشلت جثة غريق، فيما تم إنقاذ آخرين بعد سقوطهم في تجمع للمياه بوادي لجب أثناء قيامهم بالنزهة في الوادي".

ودعت المديرية المواطنين المتنزهين إلى "الحرص على مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالاقتراب من تجمعات المياه".

المصدر: "عكاظ"

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