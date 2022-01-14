وفاة مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الرباط
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s64s
توفي فجر الجمعة بمدينة الرباط المغربية وجيه حسن علي قاسم (أبو مروان)، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن عمر يناهز 84 عاما.
وشغل الفقيد مناصب رفيعة من بينها مدير بيت مال القدس الشريف، ومستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وسفير دولة فلسطين بالمغرب لما يربو من عقدين من الزمن.
وفاة "أبو مروان".. سفير فلسطين الأسبق في الرباط#المغرب#فلسطينhttps://t.co/QvC17eeGeY— Medi 1 Radio (@medi1radio) January 14, 2022
المصدر: وسائل إعلام مغربية
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.