وفاة مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الرباط

توفي فجر الجمعة بمدينة الرباط المغربية وجيه حسن علي قاسم (أبو مروان)، مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عن عمر يناهز 84 عاما.

وشغل الفقيد مناصب رفيعة من بينها مدير بيت مال القدس الشريف، ومستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وسفير دولة فلسطين بالمغرب لما يربو من عقدين من الزمن.

المصدر: وسائل إعلام مغربية