مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من زفافها
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تسبب تسرب غاز سخان الماء في وفاة عروس في مصر بعد ساعات من حفل زفافها.
وذكرت مصادر قريبة من التحقيقات أن الزوج عصام (32 عاما)، قال إنه عندما تأخرت زوجته في الحمام، فتح عليها الباب، وعثر عليها فاقدة الوعي.
وأشارت إلى أنه تم نقل العروس هاجر (27 عاما) إلى المستشفى، حيث تبين أنها فارقت الحياة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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