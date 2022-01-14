مصر تسجل 1011 إصابة و21 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 1011 إصابة و21 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة حسام عبد الغفار إلى أن إجمالي المصابين في البلاد منذ بداية انتشار الوباء بلغ 396699 منهم 330714 حالة شفاء، و22063 وفاة.

المصدر: "القاهرة 24"