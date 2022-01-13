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اليمن.. مقتل خبيري ألغام في الحديدة

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اليمن.. مقتل خبيري ألغام في الحديدة
عن حساب وزير الإعلام اليمني ـ (تويتر)
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قتل اثنان من خبراء الألغام اليمنيين من العاملين في مشروع "مسام" أثناء عملهما في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكتب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المعترف بها دوليا معمر الإرياني معزيا عبر "تويتر" بالخبيرين علي هادي حسين قائد الفريق 27 مسام وشعفل علي الردفاني عضو الفريق.

وقال الوزير اليمني إنهما كانا يقومان "بتطهير المناطق المحررة في منطقة "محل الربيع" بمديرية حيس محافظة الحديدة" من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المنازل والمدارس والمساجد والمزارع والطرقات العامة".

كما أعلن المرصد اليمني للألغام مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة منـوى بمديرية عين غربي محافظة شبوة.

المصدر: RT

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