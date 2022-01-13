اليمن.. مقتل خبيري ألغام في الحديدة

عن حساب وزير الإعلام اليمني ـ (تويتر)

قتل اثنان من خبراء الألغام اليمنيين من العاملين في مشروع "مسام" أثناء عملهما في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وكتب وزير الإعلام والثقافة في الحكومة المعترف بها دوليا معمر الإرياني معزيا عبر "تويتر" بالخبيرين علي هادي حسين قائد الفريق 27 مسام وشعفل علي الردفاني عضو الفريق.

تعازينا في استشهاد الخبيرين علي هادي حسين (قائد الفريق 27 مسام) وشعفل علي الردفاني (عضو الفريق) أثناء قيامهم بتطهير المناطق المحررة في منطقة "محل الربيع" بمديرية حيس محافظة الحديدة، من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المنازل والمدارس والمساجد والمزارع والطرقات العامة pic.twitter.com/aTGPAyySdG — معمر الإرياني (@ERYANIM) January 13, 2022

وقال الوزير اليمني إنهما كانا يقومان "بتطهير المناطق المحررة في منطقة "محل الربيع" بمديرية حيس محافظة الحديدة" من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المنازل والمدارس والمساجد والمزارع والطرقات العامة".

كما أعلن المرصد اليمني للألغام مقتل مدني وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات الحرب في منطقة منـوى بمديرية عين غربي محافظة شبوة.

مقتل مدني (حسين أحمد لجدع المصعبي، نحو 40 عاما) وإصابة مدني أخر (أحمد حسين قرمه المصعبي) بانفجار #لغم للحوثيين، في منطقة "منـوى" بمديرية عين غربي محافظة شبوة.#المرصد_اليمني_للألغام — المرصد اليمني للألغام (@MinesInYemen) January 13, 2022

المصدر: RT