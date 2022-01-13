جهاز الرقابة الإدارية الليبي: بيع حصة توتال قد يمس مقدرات الشعب ومصالحه

ناشدت هيئة الرقابة الإدارية الليبية رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة إيقاف أي إجراءات تتعلق بإتمام بيع حصة شركة "توتال" الفرنسية إلى حين انتهاء الهيئة من متابعة وتقييم ملفها.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها "إنها تتابع ملف تنازل شركة هيس، عن حقها في عقود امتياز الواحة المقدرة قيمتها بـ300 مليون دينار، لصالح شركتي توتال وكونوكو فيلبس".

وأوضحت الهيئة، أن "مذكرات صادرة من وزارة النفط والغاز الليبية، خلصت إلى تسجيل العديد من الملاحظات الفنية والمالية والقانونية التي شابت إجراءات الموافقة على بيع الحصة".

واستطردت بالقول أن "البيع قد يترتب عليه أضرار جسيمة قد تمس مقدرات ومصالح الشعب الليبي".

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط وافقت في وقت سابق على صفقة استحواذ شركة "توتال" على حصة شركة "مارثون" في امتيازات الواحة، بقيمة 650 مليون دولار لزيادة الإنتاج بحوالي 180 ألف برميل يوميا.

المصدر: RT