مراسلنا: استهداف السفارة الأمريكية في بغداد بقصف صاروخي

أفاد مراسل RT في العراق بتعرض المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم صاروخي، وأشار إلى معلومات عن استهداف السفارة الأمريكية هناك.

وأشار المراسل، إلى أن "المنظومة فعلت بعد تعرض السفارة إلى هجوم صاروخي".

وبحسب معلومات متضاربة من مصدرين أمنيين تحدثا لـRT، فإن "الهجوم كان بطائرة مسيرة، وآخر يتحدث عن قصف بصواريخ (كاتيوشا)".

المصدر: RT