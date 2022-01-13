السودان.. رئيس حزب المؤتمر الحاكم سابقا يعلن إضرابا عن الطعام من سجنه

أعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني (المحلول) إبراهيم غندور إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن ابنته وفاء غندور، أن والدها دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه".

وكانت السلطات السودانية أعادت اعتقال غندور في الأول من نوفمبر بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث دعا إلى "مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان".

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يذكر أن 11 من قيادات الحزب أعلنوا يوم الأربعاء الماضي في بيان صادر عن أسر المعتقلين، إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجات على إجراءات تجديد حبسهم.

وحسب البيان فإن المعتقلين في سجن الهدى قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، "احتجاجا على تسييس الأجهزة العدلية والظلم الواقع عليهم، إذ ظلوا رهن الحبس ما يقارب السنتين بدعوى استكمال التحريات".

يذكر أن الجيش السوداني عزل الرئيس السابق عمر البشير في إبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، واعتقلت السلطات عشرات من رموز نظامه.

المصدر: "الأناضول"