 
مباشر

السودان.. رئيس حزب المؤتمر الحاكم سابقا يعلن إضرابا عن الطعام من سجنه

أخبار العالم العربي

السودان.. رئيس حزب المؤتمر الحاكم سابقا يعلن إضرابا عن الطعام من سجنه
AFP رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني (المحلول) إبراهيم غندور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5vg

أعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني (المحلول) إبراهيم غندور إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن ابنته وفاء غندور، أن والدها دخل إضرابا مفتوحا عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة، وبعد أن رفض القضاء تجديد حبسه".

وكانت السلطات السودانية أعادت اعتقال غندور في الأول من نوفمبر بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث دعا إلى "مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان".

إقرأ المزيد
السلطات السودانية تعتقل إبراهيم غندور بعد يوم من الإفراج عنه
السلطات السودانية تعتقل إبراهيم غندور بعد يوم من الإفراج عنه

يذكر أن 11 من قيادات الحزب أعلنوا يوم الأربعاء الماضي في بيان صادر عن أسر المعتقلين، إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجات على إجراءات تجديد حبسهم.

وحسب البيان فإن المعتقلين في سجن الهدى قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، "احتجاجا على تسييس الأجهزة العدلية والظلم الواقع عليهم، إذ ظلوا رهن الحبس ما يقارب السنتين بدعوى استكمال التحريات".

يذكر أن الجيش السوداني عزل الرئيس السابق عمر البشير في إبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، واعتقلت السلطات عشرات من رموز نظامه.

المصدر: "الأناضول"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا