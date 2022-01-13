 
مباشر

وفاة ابن خالة صدام حسين وأحد أقدم مرافقيه

أخبار العالم العربي

وفاة ابن خالة صدام حسين وأحد أقدم مرافقيه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5pp

نعت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اللواء طيار أرشد ياسين رشيد نجم النّاصري الذي وصف بأنه أقدم مرافق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 

وكتب بشار سبعاوي، ابن شقيق صدام حسين، على حسابه في تويتر، نعيا قال فيه: "انتقل الى رحمة الله العم الغالي اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد المرافق الأقدم للشهيد صدام حسين".

وأفيد بأن أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، يبلغ من العمر 73 عاما، وهو ابن خالة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو أيضا زوج اخته من جهة الأم "نوال إبراهيم الحسين"، وأن وفاته كانت في العاصمة القطرية الدوحة، وأن دفنه سيجري هناك.

وكتب أحد النشطاء ناعيا الفقيد يقوله: "بمزيد من الحزن والألم ننعى أحد رِجالات العِراق الَّذين أوفوا بعهدهم وإخلاصهم لوطنهم وقائدهم، اللواء الطّيار أرشد ياسين رشيد نجم النّاصري، أحد حُراس ومُرافقي الرَّئيس القائد صدَّام حسين القُدامى والَّذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في قطر".

المصدر: تويتر

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا