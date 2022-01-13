وفاة ابن خالة صدام حسين وأحد أقدم مرافقيه

نعت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اللواء طيار أرشد ياسين رشيد نجم النّاصري الذي وصف بأنه أقدم مرافق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكتب بشار سبعاوي، ابن شقيق صدام حسين، على حسابه في تويتر، نعيا قال فيه: "انتقل الى رحمة الله العم الغالي اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد المرافق الأقدم للشهيد صدام حسين".

أنتقل الى رحمة الله العم الغالي اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد المرافق الأقدم للشهيد صدام حسين ،،، اسكنهم الله فسيح جناته ،، إنا لله و إنا اليه راجعون — د.بشار سبعاوي / DR.BASHAR SABAAWI (@BasharSabaawi70) January 12, 2022

وأفيد بأن أرشد ياسين رشيد نجم الناصري، يبلغ من العمر 73 عاما، وهو ابن خالة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو أيضا زوج اخته من جهة الأم "نوال إبراهيم الحسين"، وأن وفاته كانت في العاصمة القطرية الدوحة، وأن دفنه سيجري هناك.

أنتقل الى رحمة الله اللواء الطيار أرشد ياسين رشيد المرافق الأقدم للشهيد الرئيس صدام حسين رحمه الله pic.twitter.com/cWgXGWXrJy — رشا الدليمي (@yiecRPkuTN84XKM) January 12, 2022

وكتب أحد النشطاء ناعيا الفقيد يقوله: "بمزيد من الحزن والألم ننعى أحد رِجالات العِراق الَّذين أوفوا بعهدهم وإخلاصهم لوطنهم وقائدهم، اللواء الطّيار أرشد ياسين رشيد نجم النّاصري، أحد حُراس ومُرافقي الرَّئيس القائد صدَّام حسين القُدامى والَّذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء هذا اليوم في قطر".

المصدر: تويتر