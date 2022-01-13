وسائل إعلام لبنانية: انفجار غامض يهز مدينتين جنوبي البلاد (فيديو)

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن دوي انفجار سمع حوالي الساعة الثانية فجرا بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في قضاء النبطية جنوبي البلاد، لم تعرف أسبابه بعد.

وذكرت إذاعة "صوت لبنان" أن سكان المنطقة شاهدوا نيرانا مندلعة في خراج البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ"مسارعة عناصر من "حزب الله" الى مكان الانفجار، حيث ضربت طوقا حوله ومنعت سيارة إسعاف للرسالة الاسلامية التابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث".

بالفيديو- دوّي انفجار بين بلدتي حومين الفوقا ورومينhttps://t.co/lYQqApKED2pic.twitter.com/AoURMPzbi1 — vdlnews - 93.3FM صوت كل لبنان (@sawtkellebnen) January 13, 2022

المصدر: "صوت لبنان"