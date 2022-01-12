إصابة 4 رجال أمن إسرائيليين خلال احتجاجات في النقب

أفادت مراسلتنا بإصابة 4 رجال شرطة إسرائيلية ونقلهم إلى المستشفى، بعد إصابتهم بجروح طفيفة جراء مواجهاتهم مع مواطنين عرب في النقب احتجوا على أعمال تجريف ومصادرة أراضيهم.

وتجددت احتجاجات الأهالي في النقب، مساء الأربعاء، بسبب أعمال تجريف الأراضي التي تقوم بها إسرائيل في المنطقة، وزراعتها توطئة لمصادرتها.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن المتظاهرين أشعلوا الإطارات، وحاولوا إغلاق تقاطعات طرق رئيسية في شقيب السلام ورهط وتل السبع، مطالبين بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين فاق عددهم الـ46 شخصا، منهم نساء وأطفال.

وأطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين، كما انتشرت بأعداد كبيرة في منطقة تل السبع استعدادا للاعتداء على الشبان المتظاهرين.

وتبلغ مساحة منطقة النقب نحو 14 ألف كيلو متر مربع، ويغلب عليها الطابع الصحراوي، وتقطنها تاريخيا عشائر عربية ترتبط اجتماعيا بقبائل سيناء وشبه الجزيرة العربية، والأردن.

المصدر: RT + وكالات