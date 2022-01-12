سفير السعودية في لبنان يهاجم "حزب الله"

هاجم السفير السعودي لدى بيروت، وليد بخاري، "حزب الله" اللبناني في ظل استضافته فعالية لمعارضين سعوديين، معتبرا أنه يقوم بـ"خيارات فاشلة" ومصاب بـ"لوثة الاستعلاء على منطق الدولة".

وقال بخاري، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء عبر "تويتر": "القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني الشقيق ما هو إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة أمام أعين اللبنانيين أنفسهم وإنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لوثة استعلاء حزب الله الإرهابي على منطق الدولة وفشل خياراته السياسية".

تصريح بخاري جاء تزامنا مع استضافة "حزب الله"، الأربعاء، مؤتمرا لمعارضين سعوديين في معقله في جنوب بيروت لإحياء ذكرى إعدام رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر، على يد حكومة المملكة عام 2016.

وجرى هذا الإجراء في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اللبنانية إصلاح التوتر في العلاقات مع السعودية التي استدعت سفيرها من بيروت في أكتوبر 2021 ردا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قارداحي، الذي اتهم السلطات في الرياض بالاعتداء على اليمن.

المصدر: RT