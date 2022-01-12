موسكو: نظرا للوضع حول اليمن نذكر بالمبادرة الروسية لأمن منطقة الخليج

أعاد مندوب روسيا لدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى الأذهان المبادرة الروسية للأمن المشترك في منطقة الخليج، وذلك على خلفية التطورات الأخيرة في اليمن.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول اليمن، اليوم الأربعاء: "نظرا لتأثير النزاع في اليمن على الوضع العام في المنطقة، بما في ذلك قضية أمن الملاحة والحادث الأخير، واستمرار عدم الثقة بين اللاعبين الرئيسيين، نود التذكير بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 وغير ذلك من المبادرات، بما فيها المبادرة حول الأمن المشترك، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة".

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ويأتي ذلك على خلفية احتجاز الحوثيين لسفينة إماراتية مطلع الشهر الجاري، حيث أعلنوا أنها تحمل معدات عسكرية. واتهم التحالف العربي بقيادة السعودية الحوثيين باختطاف السفينة التي قال إنها كانت تنقل معدات طبية لتجهيز مستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الروسية للأمن المشترك في منطقة الخليج، التي طرحتها موسكو في عام 2019، تنص على التزام جميع الأطراف في المنطقة بالقانون الدولي وتسوية الخلافات بطرق سلمية عبر المفاوضات، وعقد اتفاقات حول الإجراءات لتعزيز الثقة والشفافية والرقابة على الأسلحة وبذل جهود مشتركة لمحاربة الإرهاب.

المصدر: "تاس"