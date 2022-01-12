قال رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، جبران باسيل، اليوم، إنه لا يمون على حزب الله بالعودة إلى مجلس الوزراء، و"لو كنا نمون عليه لكان عاد".

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وفي تصريح من قصر بعبدا بعد لقاء الرئيس ميشال عون، أكد باسيل أن "هناك مواضيع يجب أن يعالجها مجلس الوزراء ومسؤولية حزب الله بشكل أولي عدم انعقاد مجلس الوزراء مع كل النتائج". وقال: "أفضل ألا تكون هناك حكومة على أن تكون هناك حكومة لا تعمل".

ردا على سؤال: لا نمون على حزب الله بالعودة الى مجلس الوزراء، ولو كنا نمون عليه لكان عاد... — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) January 12, 2022

وردا على سؤال بشأن مدى تأثير التيار على حزب الله، أكد باسيل: "لا نمون على حزب الله بالعودة إلى مجلس الوزراء، ولو كنا نمون عليه لكان عاد".

وشدد على أن "مجلس الوزراء يجب أن يعمل يوميا لحل المشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية، وأن تكون هناك طاولة حوار تمنع التصادم بين اللبنانيين، وتبحث الحلول الكبيرة والاستراتيجية والوطنية".

من جهة أخرى، رأى باسيل أن "من يرفضون الحوار، الذي دعا إليه الرئيس عون، يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله، على رغم أهميتها، وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة".

وقال: "طرحنا على الرئيس عون مناقشة موضوع اللامركزية الإدارية والمالية، اذا تم الحوار، من ضمن إصلاح النظام السياسي ككل إنطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني، وذلك للانتقال إلى إلغاء الطائفية بالكامل، وليس إلغاء الطائفية السياسية فقط، وصولا إلى الدولة المدنية بكل مندرجاتها".

وتابع قائلا: "موضوع الاستراتيجية الدفاعية يصبح ملحا أكثر فأكثر، ومن خلاله نركن جميعا إلى الدولة لتحافظ على عناصر القوة بالدفاع عن لبنان وحمايته، دون إدخال لبنان بمشاكل الآخرين".

وردا على سؤال، رأى باسيل أنه "لا يمكن ألا ينال حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، عقابه دوليا وأوروبيا ولبنانيا، فسرقة شعب بكامله والإصرار على التغطية لا يمران بلا عقاب، وإلا لا يكون هناك شعب، والقصة لم تعد حقوق طائفة ومجموعة، بل تعب وحياة ومعيشة شعب بكامله".

المصدر: RT