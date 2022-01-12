لفتة إنسانية في سوريا.. فريق من الأولمبياد الخاص يدير وزارة

تسلم فريق من مؤسسة الأولمبياد الخاص (من ذوي الإعاقة) السوري عمل وزارة التربية ولمدة 4 ساعات، في لفتة تجريبية لأول مرة تقام، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

وبحسب "سانا"، تسلم اليوم فريق من لاعبي مؤسسة الأولمبياد الخاص السوري عمل وزارة التربية لمدة أربع ساعات، في إطار دمجهم بالمجتمع وتحت شعار، "بالإرادة.. أنا قادر.. أنا قائد" ..

ويشارك بالفعالية التي تقام لأول مرة بسوريا 16 لاعبا من فئات عمرية مختلفة من مصابي "متلازمة داون" المشاركين في برنامج القادة ضمن مؤسسة الأولمبياد السوري الخاص، حيث تتضمن الفعالية إجراء حوار وتبادل خبرات مع الفعاليات التربوية في الوزارة.

وبدأت الفعالية بتولي الفريق مكان عمل الوزير ومديريات الوزارة لمتابعة شؤون العمل بكل منها، ثم يجتمع وزير التربية المفترض مع المديرين المفترضين لمناقشة واقع توظيف امكانيات ذوي الإعاقة، وبعد المناقشة سيتم الاتفاق على صدور قرارات تدعم مصابي متلازمة دوان.

المصدر: سانا