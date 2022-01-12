اليمن.. جامعة عدن تعلق الإضراب وتستأنف الدراسة

أعلن مجلس نقابة جامعة عدن الحكومية، بجنوب اليمن، أمس الثلاثاء، تعليق الإضراب واستئناف الدارسة، اعتبارا من السبت القادم، بعد توقف دام 5 أسابيع.

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وجاء إعلان تعليق الإضراب عقب اجتماع مطول عقدته نقابة الجامعة، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد الوصابي، بالعاصمة المؤقتة لليمن عدن.

وقالت النقابة في بيان: "نعلن عن تعليق الإضراب جزئيا واستئناف العملية التعليمية حتى انتهاء الفصل الدراسي الأول اعتبارا من يوم السبت القدم، بعد الوصول إلى اتفاق مع الحكومة".

وأضافت: "اعتماد مبلغ مالي مقطوع شهريا لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وبحسب الدرجة الاكاديمية، ومتابعة اعتماد وصرف سلة غذائية شهرية لجميع منتسبي الجامعة، بمبلغ تتراوح قيمته ما بين (100-200$) للسلة الواحدة".

وتابعت: "وكذلك متابعة الجهات والمنظمات الدولية والدول المانحة لدعم التعليم العالي في الجمهورية اليمنية من خلال الاتفاق على برنامج الدعم النقدي (CASH TRANSFER)".

وكان مجلس نقابة جامعة عدن أعلن في 5 ديسمبر الماضي، إضرابا شاملا في جميع الكليات، بعد نفاد المهلة التي أعطيت للحكومة لتنفيذ عدد من المطالب، وفق بيان صدر حينها.

ويطالب منتسبو جامعة عدن، بإعادة رواتب أعضاء هيئة التدريس، ومساعديهم إلى قيمتها بالعملة الصعبة كما كان قبل 2015، ومنح زيادة في الراتب نظير الارتفاع الفاحش في الأسعار، بالإضافة إلى صرف الراتب بالعملة الصعبة، فضلًا عن مطالب حقوقية أخرى.

المصدر: الأناضول