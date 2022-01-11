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رئيس الوزراء المصري: مدن مصر معرضة للغرق

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء المصري: مدن مصر معرضة للغرق
Globallookpress
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قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن مصر معرضة لغرق بعض المدن بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العالم.

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وأشار إلى أن التغيرات المناخي تسببت في وقوع خسار بشرية هائلة في العالم، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول عرضة لانبعاثات التغير المناخي.

وأضاف خلال كلمته بجلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية بفعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمركز المؤتمرات بشرم الشيخ، أن مصر من أكثر الدول عرضة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

المصدر: أخبارا ليوم

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