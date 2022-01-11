معهد الفلك المصري: توابع زلزال المتوسط ستستمر لـ 3 أيام

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري، إن الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر صباح اليوم الثلاثاء، ستكون لها توابع من يومين لثلاثة أيام.

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وأضاف القاضي في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت تابعين غير محسوسين للزلزال بلغا 3 و 3.2 على مقياس ريختر، مشيرا إلى أن التوابع عادة ما تكون أقل من الزلزال نفسه.

وأشار إلى أن الزلزال الذي وقع فجر اليوم في البحر المتوسط قبالة قبرص، بلغت قوته 6.6 على مقياس ريختر، وشعر به سكان القاهرة الكبرى وبعض من مواطني منطقة الدلتا، لافتا إلى أن "ما يتم تداوله من أن هذا الزلزال هو الأقوى منذ 26 عاما لا أساس له من الصحة".

وفي وقت سابق، أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا كشف فيه عن تفاصيل الهزة الأرضية التي ضربت منطقة شرق البحر المتوسط، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدة مدن مصرية.

وذكر المعهد أن الزلزال وقع على بعد 415 كيلومترا من دمياط، في حدود الساعة 3:07 صباحا بالتوقيت المحلي.

وبلغت قوة الزلزال 6.6 درجة على مقياس ريختر، فيما حدد مركزه بدائرة عرض 35.15 شمالا وخط طول 31.94 شرقا، وعلى عمق حوالي 60 كم.

المصدر: موقع مصراوي